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السبت 14/يوليه/2018 - 03:43 م

إنجاز مزدوج للاعبة السورية حلا وقاف في بطولة الشطرنج بلبنان

إنجاز مزدوج للاعبة
وكالات
dostor.org/2248971

إنجاز مزدوج حققته اللاعبة السورية حلا وقاف بحصولها على المركز الأول في بطولة الشطرنج السريع والثاني بالشطرنج الخاطف لفئة تحت 10 سنوات.

وشاركت البطلة السورية الصغيرة في بطولة لبنان الدولية التي احتضنت 75 لاعبا ولاعبة من دول فلسطين والأردن وليبيا ولبنان، إضافة إلى سوريا، وذلك في أول مشاركة خارجية للاعبة وقاف.

وفي تصريح لوكالة "سانا" اعتبرت وقاف أن هذا الإنجاز مهم جدا في مسيرتها الرياضية، ولا سيما أنها تشارك لأول مرة في بطولة خارجية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة التدريب المستمر الذي أثمر سابقا عن تحقيق المركز الأول في بطولة الجمهورية، والمرتبة الأولى على مستوى المحافظة في مسابقات رواد الطلائع.

وأضافت وقاف: وجدت نفسي في محيط اجتماعي وأسري يمارس اللعبة، فوالدي عضو اللجنة الفنية للشطرنج بمدينة حمص، وخالتي رولا المحمود بطلة الجمهورية لسيدات سوريا للشطرنج.

ومضت قائلة: أشجع كافة الأطفال لممارسة هذه اللعبة لما تمنحه من ذكاء وتركيز وصبر، وأدعو في الوقت ذاته القائمين على الرياضة المدرسية لتعزيز انتشار اللعبة في كافة المدارس وتأمين المدربين الأكفاء.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الفنية للشطرنج في مدينة حمص، حسن المحمود، على المستوى الفني الذي تقدمه اللاعبة وقاف ولا سيما في بطولة لبنان، موضحا أن اللجنة الفنية تعمل بكل طاقتها للارتقاء بمستوى لاعبي الفئات العمرية، ما أثمر عن وجود أبطال للجمهورية، ومنهم من مثل سوريا في المحافل الدولية والقارية.

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