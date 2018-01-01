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السبت 14/يوليه/2018 - 03:42 م

النيابة تستمع لأقول مالك وغفير الفيلا المستخدمة في احتجاز طفل الشروق

طفل الشروق
طفل الشروق
حسام التمساح
dostor.org/2248970

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، رئيس النيابة، لأقوال مالك وغفير الفيلا المستخدمة في احتجاز طفل الشروق، علي سبيل الاستدلال وقررت النيابة صرفهم.

كانت النيابة قد انتقلت لمكان احتجاز طفل بفيلا بطريق مصر - إسكندارية الصحراوي واصطحبت المجني عليه و8 متهمين وأجرت النيابة المعاينة التصورية للموقع وقامت العصابة بتمثيل الجريمة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود بلاغ من موظفة بأحد البنوك، لقسم شرطة الشروق، بقيام مجهولين باختطاف نجلها البالغ من العمر 7 سنوات من أمام مسكن والد زوجها، بالحي الثالث، باستخدام سيارة ملاكي، وورود اتصالات هاتفية لأسرته من الجناة طلبوا خلالها مبلغًا ماليًا كفدية نظير إعادة الطفل المختطف.

وبإجراء تحريات قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم تحديد مرتكبي الحادث، وتبين من التحريات تلقي جد الطفل المختطف تهديدًا من الخاطفين بقتله، ما لم يبادر بدفع مبلغ الفدية، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيد من الوقت لتحديد مكان الجناة، تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من مبلغ الفدية للمتهمين.

وبتقنين الإجراءات والاشتراك مع قوات العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالمًا إلى أسرته، وضبط منفذي الواقعة وبحوزتهم مبلغ الفدية، والأسلحة النارية المستخدمة في الحادث.

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