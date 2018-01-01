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السبت 14/يوليه/2018 - 12:46 م

الاثنين.. المرحلة الأولى للتنسيق 96.1% "علوم" و93.9% "رياضة" و80% "أدبي"

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
أ ش أ
dostor.org/2248695

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2018، والذين تم إعلان نتائجهم يوم الخميس الماضى، حيث تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من بعد غد الاثنين حتى يوم الجمعة القادم.

وذكر بيان صادر اليوم السبت عن الوزارة أنه تقرر أن يكون الحد الأدنى للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.1% وعدد الطلاب المقرر قبولهم 28001، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.9% فأكثر وعدد الطلاب المقرر قبولهم 15267 طالبا وطالبة، وبالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر وعدد الطلاب المقرر قبولهم 83539 طالبا وطالبة، ويبلغ إجمالي الطلاب المقرر قبولهم في جميع الشعب 126807 طلاب وطالبات.

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