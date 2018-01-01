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السبت 14/يوليه/2018 - 12:35 م

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2248676

اكتشف علماء من جامعة برشلونة المستقلة طريقة للتخلص من الوزن الزائد ومرض السكرى من النوع الثانى، دون الحاجة إلى ممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية خاصة.

واختبر العلماء تأثير هرمون "FGF21"، الذى بينت نتائج دراسات سابقة أنه يساعد فى تخفيض الوزن نتيجة تفعيل موارد الطاقة فى الفئران.

وجاءت النتيجة مثيرة للإعجاب، فبعد حقن الفئران التي تتمتع بمقاومة ضد هرمون الإنسولين بجرعة من "FGF21"، بدأت تتقبل الهرمون بسبب ارتفاع حساسيتها له، وبعد مضى بضعة أسابيع، بدأ وزنها بالانخفاض والاقتراب من مستواه الطبيعي.

ويفيد الباحثون بأن "مفعول حقنة هرمون FGF21 يستمر لمدة سنة، دون ظهور أى آثار جانبية فى تغير النسيج العظمي".

ولا يستبعد العلماء أن تساعد حقن "FGF21" في علاج البشر الذين يعانون من السمنة والنوع الثانى من مرض السكرى، لذلك سوف يجري الباحثون مجموعة اختبارات سريرية قبل استخدامه فى علاج البشر.

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حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

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