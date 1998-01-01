مدرب كرواتيا: "سأضحى بلاعبين فى حال عدم استعادة لياقتهم"

أكد مدرب المنتخب الكرواتى لكرة القدم زلاتكو داليتش، اليوم السبت، أنه سيضحى بلاعبين من تشكيلته فى حال عدم استعادتهم لياقتهم الكاملة، وذلك عشية المباراة النهائية لكأس العالم ضد مواجهة فرنسا الأحد فى موسكو.



واضطر لاعبو كرواتيا لخوض شوطين إضافيين في كل من المباريات الثلاث فى الأدوار الاقصائية للمونديال الروسي، ما يعنى حسابيًا لجهة الوقت الذى أمضوه على أرض الملعب، أنهم خاضوا "مباراة" أكثر من لاعبى المنتخب الفرنسي الذى حسم مبارياته الإقصائية فى وقتها الأصلى.



وستكون كرواتيا الأحد على ملعب لوجنيكى، أمام فرصة تدوين اسمها في تاريخ البطولة، وإحراز اللقب للمرة الأولى في مشاركتها الأولى فى مباراة نهائية، بينما تأمل فرنسا فى إحراز اللقب للمرة الثانية بعد 1998، علمًا بأنها تخوض المباراة النهائية للمرة الثالثة (خسرت فى 2006 أمام إيطاليا).



وقال داليتش فى مؤتمر صحفى عشية المباراة: "غدًا هو نهائى كأس العالم ببساطة، اللاعبون يعرفون (أهمية) ذلك".