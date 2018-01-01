رسميًا.. الإيطالى ماوريتسيو سارى يخلف "كونتى" فى تشيلسى

عينت إدارة نادى تشيلسى الإنجليزي، اليوم السبت، الإيطالي ماوريتسيو ساري، مدربًا جديدًا لـ"البلوز"، خلفًا لمواطنه أنطونيو كونتى، الذى أقيل من منصبه أمس.



وقال تشيلسي في بيان على موقعه الرسمى: "ماوريتسيو ساري هو المدرب الجديد لتشيلسي، سينتقل إلى ستامفورد بريدج بعد ثلاثة أعوام ناجحة في الدوري الإيطالى مع نابولى"، مضيفًا: "خلال الفترة التي أمضاها هناك، نجح المدرب البالغ من العمر 59 عامًا في إحياء حظوظ النادي، وأعاده إلى دوري الأبطال بأسلوب لعب هجومى مميز".



ووقع سارى عقدًا مع النادي اللندني يمتد لثلاثة أعوام، ليصبح بذلك سادس مدرب إيطالي يشرف على تدريب "البلوز".



وأضاف ساري إلى أنه "سعيد بقدومى إلى تشيلسي والدوري الإنجليزي الممتاز.. إنها فترة مثيرة جديدة في مسيرتي"، متابعًا: "أتطلع لبدء العمل ولقاء اللاعبين بعد غد الإثنين قبل السفر إلى أستراليا (جولة ترويجية)، حيث سأتمكن من التعرف على الفريق والبدء باللعب".

