"وقتك لبلدك".. تستقدم خبراء مصريين بالخارج لعلاج غير القادرين

قالت الدكتورة رنا زيدان عضو مجلس أمناء مؤسسة اسمعونا التنموية ومديرة مبادرة "وقتك لبلدك"، أن المؤسسة استطاعت إجراء 500 عملية جراحية لغير القادرين من خلال مبادرة " وقتك لبلدك"، والتي تهتم باستقدام الخبراء من الأطباء المصريين بالخارج وإجراء عمليات لغير القادرين.

وأضافت زيدان أن "اسمعونا" استقدمت أكثر من 32 خبير من الخارج، ودربت أكثر من 350 طبيب بالمستشفيات الجامعية على يد عدد من الخبراء المصريين من خلال عدد من الندوات والمؤتمرات العلمية.

وأشارت مدير مبادرة وقتك لبلدك أن "اسمعونا" نفذت غرفة نموذجية بها 5 حضانات في مركز حضانات الأقصر الجديد، وجاري الانتهاء من تنفيذ غرفة أخري تحتوي على 5 حضانات بمستشفى جهينة بسوهاج وذلك ضمن مشروع "الحضانة روح".

وأضافت عضو مجلس أمناء اسمعونا أن المؤسسة مستمرة في دعم كل أهالينا من غير القادرين سواء في تنمية القري أو في ملف الصحة، مشيرا إلى أن دور المجتمع المدني يتمثل في دعم القري المهمشة والفقيرة وخاصة في صعيد مصر.



