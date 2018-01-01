تحويلة مرورية بطول 200 متر بمحور الكورنيش فى شبرا

قالت الإدارة العامة لمرور القاهرة إنه فى إطار تنفيذ مشروع أعمال التحويلات المرورية لمشروع محور روض الفرج بمنطقة شبرا ما يستلزم تحويل حارة مرورية بمحور الكورنيش للقادم من القليوبية على أن يتم إزالة جزيرة المنتصف وتخصيص حارة من الإتجاه المقابل القادم من التحرير لمسافة 200 متر أمام شارع دولتيان لتسيير حركة المرور الطولى بمنطقة التحويلات ليلا ونهارا، تستمر الأعمال حتى يوم الثلاثاء الموافق 1772018 ).



وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة واتخاذ الإجراءات التى من شأنها تسيير الحركة المرورية والسير بالمنطقة.