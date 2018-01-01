ضبط 57 سائقا تحت تأثير المخدر أثناء القيادة

تمكنت الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة فى حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط 8810 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 2940 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وذلك فى مجال ضبط حالات القيادة تحت تأثير المواد المخدرةز



كما تمكنت الإدارة العامة للمرور خلال حملاتها المرورية بالتنسيق مع فروعها الجغرافية المختلفة من ضبط 57 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة على حدة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط جميع صور الإخلال بالقانون.