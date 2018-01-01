رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2018: أظهرنا أن روسيا بلد مضياف

أكد رئيس اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم روسيا 2018، أركادي دفوركوفيتش، أن استضافة روسيا لهذا الحدث الكروي العالمي أظهر أنها بلد مضياف وودود.



وقال دفوركوفيتش في تصريحات صحفية: "وفقا لجميع الردود التي تلقيناها، فالبطولة كانت ناجحة، هذا الرأي هو في المقام الأول من المشجعين الذين سافروا إلى جميع أنحاء روسيا (لمتابعة مباريات المونديال)".



وأوضح دفوركوفيتش أن عمل اللجنة المحلية الروسية المنظمة لمونديال 2018 يمكن تقييمه على أنه ممتاز، بما في ذلك من الناحية الأمنية، مضيفا: "لقد أظهرنا أن روسيا بلد مضياف وودود".



وتبقى مباراتان في مونديال روسيا، تجمع الأولى اليوم السبت بين المنتخبين البلجيكي والإنجليزي لتحديد المركزين الثالث والرابع، أما الثانية فستجمع غدا الأحد فرنسا وكرواتيا لتحديد بطل النسخة الـ21 لكأس العالم.



يشار إلى أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، أكد في مؤتمر صحفي عقده أمس، أن مونديال روسيا هو الأفضل على الإطلاق.