مشروع قانون جديد بالبرلمان لتجريم حيازة الكلاب بدون ترخيص

أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، عن أنه يجهز مشروع قانون يجرم حيازة الكلاب دون ترخيص وبإجراءات مشددة.



وقال "نصر الدين"، فى بيان صحفى اليوم: "انتشرت وبصورة تدعوا للقلق ظاهرة اقتناء الشباب للكلاب الشرسة، والسير بها في الأماكن العامة بلا أي ضوابط".



وأضاف: "الكلاب تحولت لأداء للبلطجة والترويع"، مستشهدًا بما حدث بمنطقة فيصل، وقيام أحد الشباب بممارسة البلطجة على شاب آخر مستخدمًا "كلبه".



وأكد أن مشروع القانون سيضع ضوابط صارمة للسماح بالحصول على ترخيص للكلاب، لن تقل هذه الضوابط عن شروط حمل تراخيص السلاح، وستكون وزارة الداخلية هى الجهة الوحيدة المنوط بها منح هذه التراخيص، بعد استصدار شهادة من الطب البيطرى بأن الحيوان غير حامل لأي أمراض.



