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السبت 14/يوليه/2018 - 12:27 م

الشرطة الهندية تستخدم "شجرة" لضبط 3 أشخاص قتلوا تلاميذ

الشرطة الهندية تستخدم
منار أحمد
dostor.org/2248654

أعلنت صحيفة ذا هندو الهندية القبض على ثلاثة من الرجال المتهمين بالاعتداء على الأطفال وقتلهم في قرية موكي بمنطقة أوراد تالوك في مدينة بيدار التابعة لولاية كارناتاكا الهندية.

وقتل المشتبه بهما اثنين من الأطفال وأصابوا اثنين آخرين، يوم أمس الجمعة، وأشارت الصحيفة إلى أن المشتبه بهما الثلاثة الذين يدعون محمد عزام، وطلحة إسماعيل، ومحمد سلمان، أنهما في أثناء الاستراحة في الطريق لعودتهما إلى حيددر أباد، وجدوا الأطفال واستدرجوهم بالحلوى والشوكلاتة، وبدأوا بالاعتداء عليهم.

وأكدت الصحيفة الهندية أن سكان القرية المحليين كشفوا الأمر إلا أن المشتبه بهما تمكنوا من الهرب، وتمكنوا من القبض عليهم فى القرية التى تليها، بسد الطريق بشجرة ساقطة، وألقت الشرطة الهندية عليهما.

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