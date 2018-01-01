"الكرعاوى": خسائر مادية كبيرة فى الهجوم على مطار النجف

أكد نائب مدير مطار النجف جواد الكرعاوي وقوع خسائر مادية كبيرة بمحتويات مطار النجف، بعد اقتحامه من قبل محتجين، أمس الجمعة، محملا المسؤولية لجهات سياسية وقيادة الشرطة بالمحافظة والمحافظ.



وقال الكرعاوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، "نحمل المسؤولية لما حدث يوم أمس لجهات سياسية سنكشف عنها قريبا، وأحمل المسؤولية أيضا لقيادة شرطة المحافظة ومحافظ النجف".



وأضاف الكرعاوي "بالنسبة للخسائر فهي كبيرة، وهناك خسائر مادية كبيرة لحقت بمحتويات المطار، واعتداءات وقعت على منتسبي المطار".



