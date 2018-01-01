فصائل المعارضة السورية بدرعا تبدأ في تسليم أسلحتها الثقيلة

بدأت الفصائل المعارضة في مدينة درعا، تسليم سلاحها الثقيل للجيش السوري ما يمهد لاستعادة الأخيرة السيطرة على كامل المدينة بموجب اتفاق أبرمته روسيا، وفق ما أفادت الإعلام الرسمي السوري، ورفعت القوات الحكومية الخميس، العلم السوري فوق أحياء سيطرت عليها الفصائل المعارضة لسنوات في مدينة درعا، مركز المحافظة الجنوبية، الذي من المفترض أن تشهد قريبًا على عملية إجلاء المقاتلين المعارضين الرافضين للتسوية منها، ايذانًا باستعادة الجيش السوري السيطرة عليها بالكامل.



وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأنه جرى اليوم السبت، استلام ذخيرة ثقيلة وعتاد متنوع من المسلحين في منطقة درعا البلد في سياق الاتفاق على أن تتواصل العملية حتى الانتهاء من تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.



وكانت قوات النظام بدأت في 19 يونيو بدعم روسي عملية عسكرية في محافظة درعا، وحققت تقدمًا سريعًا على الأرض في مواجهة فصائل معارضة يعمل معظمها تحت مظلة النفوذ الأردني الأميركي.