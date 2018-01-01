تعرف على طعام الأسلاف قبل 5 آلاف عام

أجرى فريق من العلماء بقيادة مركز الأبحاث الإيطالي "Eurac Research"، تحليلًا لمحتويات معدة مومياء أوتزي البالغة من العمر 5300 سنة، حددت خلاله طعامها الأخير.



وتمكن العلماء، باستخدام أساليب الفحص المجهري، من الكشف في جسم أوتزي بقايا السرخس السام ولحم الماعز الطازج أو المجفف والغزال والحبوب، بحسب ما نقلته مجلة "Current Biology".



وقال الباحثون "كان يتناول على ما يبدو غذاء ذا محتوى دهني ضخم"، حيث وجدت الدهون الحيوانية بنسبة 46٪ في معدة أوتزي، ووفقا للعلماء، ارتبط هذا الخيار من الغذاء مع الحاجة إلى تجديد الطاقة باستمرار للصيد.



وكتب الباحثون أنه تناول عشاءه الأخير في فترة ما بين 30 دقيقة إلى ساعتين قبل وفاته، ويعتقد أن أوتزي توفي عن عمر يناهز الـ 45 نتيجة لمعركة استمرت يومين مع معاصريه.



وتم اكتشاف مومياء العصر النحاسي البشري في عام 1991 في وادي أوتز جبال الألب، وتعتبر واحدة من أقدم المومياوات في العالم، يبلغ عمر إيتسي حوالي 5300 سنة.