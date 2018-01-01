عضو بمجلس الأمة الكويتي: وجود متظاهرين عراقيين قرب حدودنا "مقلق"

أكد عضو مجلس الأمة الكويتي، والعضو بالبرلمان العربي، علي الدقباسي، أن وجود المتظاهرين العراقيين بالقرب من حدود الكويت يعد أمرًا مقلقًا، فيما غرد عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، قائلًا: " وجود المتظاهرين العراقيين بالقرب من حدودنا أمر مقلق، ولا أظنه بالصدفة وأنما جاء كحلقة جديدة من مسلسل تهييج المنطقة نتيجة الأحتقان الذي تمر به".



وتابع الدقباسي: "ثقتنا كاملة في جهازنا الأمني للتعامل مع هذا الملف والشعب الكويتي يدعم وبحزم كل الأجراءات التي تحفظ أمن البلاد والعباد".



