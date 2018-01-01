السبت 14/يوليه/2018 - 12:25 م
عضو بمجلس الأمة الكويتي: وجود متظاهرين عراقيين قرب حدودنا "مقلق"
وكالات
dostor.org/2248647
أكد عضو مجلس الأمة الكويتي، والعضو بالبرلمان العربي، علي الدقباسي، أن وجود المتظاهرين العراقيين بالقرب من حدود الكويت يعد أمرًا مقلقًا، فيما غرد عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، قائلًا: " وجود المتظاهرين العراقيين بالقرب من حدودنا أمر مقلق، ولا أظنه بالصدفة وأنما جاء كحلقة جديدة من مسلسل تهييج المنطقة نتيجة الأحتقان الذي تمر به".
وتابع الدقباسي: "ثقتنا كاملة في جهازنا الأمني للتعامل مع هذا الملف والشعب الكويتي يدعم وبحزم كل الأجراءات التي تحفظ أمن البلاد والعباد".