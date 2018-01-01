مصر تستورد 40 ألف طن أرز من الصين 20 يوليو

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن التعليمات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى بفتح باب استيراد الأرز تصب فى مصلحة المواطنين ومنع الاحتكار، مشيرا إلى أنه سيتم استيراد الأرز حسب المواصفات العالمية والذوق المصرى.



وكشف رئيس شعبة الأرز لـ"الدستور"، أن مصر تستقبل أول شحنة مستوردة من الأرز الصينى فى 20 يوليو الجارى بكميات 40 ألف طن، موضحا أنه سيكون هناك لجان من الحجر الزراعى وبعض الجهات المعنية لفحص الشحنات المستورد للتأكد من خلوها من أي شوائب قد تضر بالزراعة المصرية.



وأشار إلى أن مصر تعانى من نقص المياه، لذلك تم تقليص المساحات المنزرعة من الأرز وتعويض الاستهلاك المحلى من الاستيراد، بالإضافة إلى أن استيراد الأرز يؤدى إلى استقرار الأسعار التى وصلت حاليا من 6 إلى 8.5 ألف جنيه للطن.