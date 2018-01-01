الحوثيون يودعون 150 نازحا من الحديدة السجن المركزي

اختطفت مليشيا الحوثي 150 نازحًا من محافظة الحديدة، وأودعتهم في السجن المركزي وذلك خلال عودتهم إلى المدينة الساحلية غربي البلاد؛ وذلك وفقًا لوسائل إعلام محلية، وحاصرت مليشيا الحوثي الإرهابية المركبات التي تقل النازحين في دوّار الخمسين، وأودعتهم السجن بتهمة الخيانة وموالاة التحالف العربي والحكومة الشرعية.



وقد قامت المليشيا بإطلاق سراح النساء والأطفال من داخل السجن المركزي، فيما تم الإبقاء على جميع الذكور من الأسر النازحة.



تجدر الإشارة إلى أن عشرات الأسر التي نزحت من مدينة الحديدة أواخر شهر رمضان الماضي صوب مدينة تعز بالعودة إلى الحديدة، لكن مليشيات الحوثي الإيرانية قامت باختطافهم وأودعتهم السجن المركزي بالمحافظة.