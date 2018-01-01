مقتل 162 مسلحا وإصابة 66 فى عمليات أمنية بأفغانستان

قالت وزارة الدفاع الافغانية إنها نفذت 11 عملية مشتركة ووجهت 19 ضربة جوية في مختلف أنحاء البلاد، في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "تولو نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت.



وأضافت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن 162 متمردا مسلحا على الأقل قتلوا في الساعات الـ24 الماضية في عمليات شنتها قوات الأمن الأفغانية في البلاد.



وأضاف بيان الوزارة أن 66 متمردا آخر على الأقل أصيبوا وتم اعتقال آخر، وتابع البيان أن سبعة من قادة حركة طالبان كانوا أيضا من بين المتمردين القتلى.



وتم القيام بالعمليات في أقاليم ننكارهار وكونار وغزني وباكتيا وأوروزجان وزابول وقندهار وفرح وبادغيس وفرياب وقندوز وبلخ وباداخشان وهلمند، حسب البيان.



وخلال العمليات تم تدمير مخابئ المتمردين وأسلحة تخصهم، حسب الوزارة، ولم يكشف البيان عن معلومات حول الضحايا في صفوف قوات الأمن أو المدنيين.



ولم يحدد بيان الوزارة الجماعات التي ينتمي إليها هؤلاء المتمردون، ومن المعروف حركة طالبان وتنظيم داعش يشنان هجمات تستهدف قوات الأمن والمصالح الحكومية في أفغانستان.