24.3 مليار دولار حجم سوق نظم الحرب الالكترونية في العالم

من المقدر ان يصل حجم سوق مبيعات نظم التسلح الخاصة بالحرب الالكترونية إلى 24.3 مليار دولار أمريكى بحلول العام 2020 وذلك طبقا للتقديرات السوقية الصادرة عن مؤسسة ASDR المتخصصة فى مبيعات نظم الحرب الاليكترونية.



وأشارت التقديرات إلى أن مبيعات نظم الحرب الالكترونية تنمو سنويا بمعدل 5.37 فى المائة على مستوى العالم وأن إجمالي قيمة مبيعاتها فى العام 2014 سجلت 17.7 مليار دولار أمريكى.



وأشارت التقديرات ذاتها الى ان نظم الحرب الالكترونية الخاصة بالقوات الجوية والبحرية هى الأعلى مبيعا على مستوى العالم فى وقت انتعشت فيه نظم الحرب الالكترونية الخاصة بنظم القتال البرى على نحو ملحوظ فى السنوات الأخيرة، كما شهدت مبيعات نظم الحرب الالكترونية والإشارة الخاصة بالطائرات التى تعمل بدون طيار ونظم الاستطلاع والمراقبة انتعاشا كبيرا فى الأعوام الأخيرة بسبب زيادة اعتماد جيوش العالم على استخدامها.



وتعد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فى مقدمة أسواق العالم التى تشهد نموا ملحوظا على صعيد مبيعات نظم الحرب الالكترونية، كما تعد البرازيل فى مقدمة دول العالم إنتاجا وتصديرا لها.

