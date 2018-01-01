توقعات بانخفاض تكلفة إنتاج المقاتلة الشبح "إف 35"

توقع جيف بابونى مدير برنامج انتاج المقاتلات الشبح "إف 35" فى مؤسسة "لوكهيد مارتن" الأمريكية انخفاض كلفة إنتاج هذا النوع من المقاتلات المتطورة من 100 مليون دولار أمريكي فى الوقت الراهن الى 85 مليون دولار أمريكى بحلول نهاية العام 2019.



وقال بابونى إنه سيتم بنهاية العام الجارى استكمال تسليح ونشر تلك المقاتلات المتطورة فى كافة التشكيلات الجوية القتالية للولايات المتحدة، مشيرا إلى ان خفض تكلفة إنتاجها متوقف فى المقام الأول على اتخاذ قرار من القيادة السياسية الأمريكية بالسماح ببيعها فى الأسواق الدولية وما يعنيه ذلك من نمو فى الطلب عليها فى الأسواق الدولية.

