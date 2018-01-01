الجيش الأمريكى يطلب مروحيات نقل بدون طيار للأغراض التكتيكية

يسعى الجيش الأمريكي للتزود بطائرات نقل مروحية تعمل بدون طيار لاستخدامها فى عمليات الإمداد والتموين لتشكيلات المشاه والعمليات الخاصة الأمريكية.



وقال الكولونيل جيرمى جوتشال من سلاح النقل الأمريكي ان مروحيات النقل المطلوبة والتى تعمل بدون طيار ستستخدم فى عمليات الإمداد والتموين لتشكيلات المشاه والعمليات الخاصة الأمريكية والتخفيف عن حمولاتهم من المهام الإدارية خلال الانتشار او الاشتباك او تنفيذ العمليات القتالية او المشروعات التدريبية.



وستكون مروحيات النقل التى تعمل بدون طيار مفيدة فى العمليات التكتيكية للجيش الأمريكى اذ يتراوح مداها ما بين 20 الى 100 كيلومترات وتتراوح قدرتها على النقل ما بين 136 كجم الى 363 كجم، وستحل تلك المقاتلات محل عمليات الإسقاط المظلى للمعدات والتعيينات الغذائية والذخائر فى العمليات التكتيكية وكذلك فى المناطق الوعرة والمرتفعة لكنها قد لا تكون مفيدة على صعيد مهام النقل الثقيل.



تجدر الإشارة الى ان الجيش الأمريكى كان قد طلب من مؤسسة "ماكدونالد دوجلاس" الأمريكية سرعة توريد خمس مروحيات من هذا الطراز مبدئيا.