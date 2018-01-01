حجم أصابع المرأة تشير إلى طبيعة عملها

كشفت دراسة أجراها فريق من العلماء الروس فى جامعة موسكو، أن تعرض الأجنة الأنثوية لنسبة مرتفعة من هرمون التستوستيرون قبل الولادة، قد يساعد في تعزيز قدرة المرأة على إظهار ثقتها بذاتها وتصبح أكثر عدوانية وقدرة على الدفاع عن نفسها ضد المخاطر.



وأوضحت الدراسة، التى أجراها العالم الروسى جون لى فى جامعة موسكو، أن المرأة التى لديها أصبع السبابة قصير تكون أكثر قدرة على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها، كما تكون أكثر ميلا لاختيار الأعمال الذكورية.. أما السيدات اللاتى لديهن إصبع السبابة طويل يملن إلى الانخراط فى الأعمال التى تتماشى مع طبيعتهن الأنثوية مثل التمريض والتدريس.



