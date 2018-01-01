رحيل الممثل الأمريكى روجيه بيرى بطل أفلام "ستار تراك"

فقدت الأوساط السينمائية الأمريكية الممثل الأمريكي "روجيه بيرى" بطل سلسل أفلام "ستار تراك" الشهير، عن عمر ناهز الـ 86 عاما.. وتوفى "بيرى" فى منزله بعد صراع مرير مع مرض سرطان البروستاتا.



وقام الممثل الراحل ببطولة العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية فضلا عن العروض المسرحية على مدى مسيرته الفنية الطويلة.



وشارك فى العديد من الأعمال المسرحية الناجحة، مثل " هم يلعبون "، "أغنيتنا"، "مرة واحدة على المرتبة"، "كل شىء يمر"، كما قام "بيرى "بتأليف الموسيقى لعدد من الأعمال المسرحية التى قدمت على أشهر مسارح برودواى فى نيويورك.



وقام بتأليف موسيقى مسرحية " لا يمكن البوح" للكاتب "جورج برنارد" والتى قامت ببطولتها زوجته "جويس بولفانت" على مسرح "إيست" فى لوس أنجلوس.