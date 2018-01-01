القاهرة : السبت 14 يوليه 2018
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السبت 14/يوليه/2018 - 08:33 ص

عرض المسرحية الكوميدية الموسيقية "برسيلا" بباريس

عرض المسرحية الكوميدية
أ ش أ
dostor.org/2248329

يعرض حاليا على خشبة مسرح كازينو دى بارى فى العاصمة الفرنسية باريس، المسرحية الكوميدية الموسيقية برسيلا الحائزة على جائزة الكاتب الفرنسى موليير لهذا العام وهي من إخراج المخرج الفرنسى دافيد ألكسيس، ويستمر العرض حتى نهاية يوليو الجارى.

وتسعى المسرحية إلى بث روح التسامح والحب فى الحياة المليئة بالصعاب والمفاجآت من خلال إيقاع غنائى راقص مما يكسب أحداثها الإثارة والمتعة للمشاهد لتقترب من سمات الحياة الواقعية بصخبها.

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