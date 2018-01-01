ماء نبات ندى العنبر يعالج آلام العيون والجلد الحساس

نصحت أورليا هرمانج خبيرة التجميل فى جامعة باريس في أحدث دراساتها التي نشرت فى مجلة فام أكتويل الفرنسية الأسبوعية، باستخدام ماء نبات ندى العنبر لعلاج آلام العيون والهالات السوداء حول العينين، إلى جانب تهيج الجلد الحساس لحمايته من الحساسية والشيخوخة.



وأشارت الخبيرة الفرنسية، إلى أن ماء نبات العنبر المركز بنسبة تصل إلى 50% يحتوى على فتامين ج، الذى يعمل على إزالة الآثار الضارة لعملية الأكسدة ودعم الجلد لاكتساب النضارة ومقاومة التأثيرات الضارة للتلوث.

