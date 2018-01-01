السبت 14/يوليه/2018 - 08:29 ص
ماء نبات ندى العنبر يعالج آلام العيون والجلد الحساس
أ ش أ
dostor.org/2248326
نصحت أورليا هرمانج خبيرة التجميل فى جامعة باريس في أحدث دراساتها التي نشرت فى مجلة فام أكتويل الفرنسية الأسبوعية، باستخدام ماء نبات ندى العنبر لعلاج آلام العيون والهالات السوداء حول العينين، إلى جانب تهيج الجلد الحساس لحمايته من الحساسية والشيخوخة.
وأشارت الخبيرة الفرنسية، إلى أن ماء نبات العنبر المركز بنسبة تصل إلى 50% يحتوى على فتامين ج، الذى يعمل على إزالة الآثار الضارة لعملية الأكسدة ودعم الجلد لاكتساب النضارة ومقاومة التأثيرات الضارة للتلوث.