100 مليون يورو لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في هولندا

تستثمر الحكومة الهولندية 100 مليون يورو في عمليات مكافحة تجارة المخدرات غير القانونية والجريمة المنظمة.



جاء هذا على لسان وزير العدل فيرديناند جرابرهاوس في إحاطة أمام البرلمان بشأن تفاصيل التدابير التي تتخذها الحكومة الائتلافية في هذا الإطار، مشيرا إلى أن معظم هذه الأموال -85 مليون يورو- سيجري توزيعها على البلديات والمنظمات الإقليمية فيما ينفق الباقي على خطة قومية.



وقال الوزير إن المجرمين يجنون أموالا طائلة من إنتاج المخدرات الصناعية والقنب ونقل الهيروين والكوكايين، مؤكدا أن الجريمة المنظمة تدمر المجتمع.

