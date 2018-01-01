تحويل مسار طائرة تابعة لشركة "ريان اير" إلى ألمانيا

قال متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية إن طائرة تابعة لشركة "ريان آير" كانت متجهة من دبلن إلى مدينة زادار الكرواتية قد تم تحويلها إلى مطار فرانكفورت هان في ألمانيا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.



وأوضح المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم نقل نحو 30 راكبا إلى مستشفى محلي بعد شعورهم بالإعياء أثناء الرحلة، ويعتقد أن انخفاض الضغط داخل الطائرة كان هو سبب المشكلة.



وقال المتحدث باسم الشرطة "اشتكى الركاب من صداع وألم في الأذن، كما أصيبوا بالغثيان"، وكان هناك 189 راكبا على متن الطائرة.



ونقل رجال الإسعاف الركاب المرضى إلى المستشفى بينا قضى بقية الركاب الليل في المطار، وأضاف المتحدث باسم الشرطة أنه لم يتضح بعد ماذا حدث على متن الطائرة،إلا أنه تم فتح تحقيق في الحادث.