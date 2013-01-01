غدًا.. البرلمان يحسم مصير حكومة مدبولى

تعرض الجلسة العامة بمجلس النواب المقررة، غدًا الأحد، تقارير اللجان النوعية، وأهمها تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذى ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء 3 من يوليو 2018، عن برنامج الحكومة.



كما تعرض تقريرًا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة علي إلغاء القرار الجمهوري رقم 161 لسنة 2013 بشأن اتفاقية بيع لآجل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة جمهورية مصر العربية لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل لاستخدامها في مشروع إنشاء المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 1412013، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 242 لسنة 2018.



وتناقش تقريرًا آخر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة علي اتفاق قرض مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع في واشنطن بتاريخ 2142018، والصادر بها قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 293 لسنة 2018.