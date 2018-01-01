بالصور.. حفل رامى صبرى فى مدينة العالمين الجديدة بحضور نجوم الفن

حرص النجم رامي صبري، في ختام حفله بمدينة العالمين الجديدة بالساحل الشمالي، على تحية الفنانة منة فضالي، التي تواجدت منذ بداية الحفل أمام خشبة المسرح، حيث قامت بتصويره لايف وفيديو بهاتفها المحمول.



وبمجرد صعود "منة" على خشبة المسرح شاركت "رامي" الغناء والرقص وسط هتافات وصيحات الجمهور.



وكان قد وقع الاختيار على النجم رامي صبري لإحياء أولى حفلات صيف مدينة العالمين الجديدة بالساحل الشمالي داخل بحضور عدد كبير من مشاهير المجتمع.



وبمجرد صعود "رامي" على خشبة المسرح مرددًا لأغنية "كلمة"، تعالى هتافات وصيحات الإعجاب التي لم تنقطع طوال فقرته التي امتدت لقرابة الساعتين.



وقدم "رامي" خلال حفله الأول لصيف 2018 بالساحل الشمالي عدد كبير من أغانيه التي تألق لها طوال مشواره الفني، منها: "حبيبي الأولاني"، و"أنا معاك"، و"الراجل"، و"الناس بتبان في الشدة"، و"ابن بلدي"، و"بطلي بقي"، و"وعد مني"، و"أسيبك يومين"، وغيرها ممن تخللها العديد من الصور التذكارية بطريقة الـ"سيلفي".



وكان ضمن الحضور من نجوم الفن المخرج فاروق إسماعيل ومنة فضالي وشيرين زوجة رامي صبري، بالإضافة إلى المستشار محمد الهجرسي وحرمه.

