أسعار القطن اليوم.. "جيزة 86" بـ 2794 جنيهًا

استقر سعر القطن المصري، اليوم السبت، الذى يتم تصديره حيث سجل صنف جيزة 86 نحو 2794 جنيهًا للقنطار، فيما سجل صنف جيزة 94نحو 2580 جنيها للقنطار فيما سجل صنف جيزة 95 نحو2464 جنيها للقنطار.

ووفقا لأسعار العالمية للقطن المصري فأن صنف 87 من محصول العام الماضى 3337 جنيها.



وقال محمد السيد أحد مزارعي القطن أن الحكومة لابد أن تعمل علي وضع برنامج قومي لعودة زراعة الأقطان مرة أخري مثلما كانت في السابق.



وتعمل قطاع الغزل والنسيج بوزارة قطاع الأعمال العام علي تطوير المصانع لديها في خطة تنفذها الوزارة لتحويل الخسائر التي تحققها المصانع الى أرباح.