أسعار الخضراوات اليوم.. "الجزر" بـ7 جنيهات للكيلو

استقرت أسعار الخضراوات، اليوم السبت، عند نفس معدلاتها، إذ تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 5 و6 جنيهات بسوق التجزئة، والفلفل ما بين 10 و12 جنيهًا، والبطاطس 3.5 جنيه، والبصل ما بين 2.5 و3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء من 5 إلى 6 جنيهات.



والكوسة ارتفع سعرها من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والثوم 20 جنيهًا، والباذنجان 5 جنيهات، والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات، والبسلة 6 جنيهات.