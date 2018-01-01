السبت 14/يوليه/2018 - 01:44 ص
أسعار المراوح اليوم.. "توشيبا استاند" بـ835 جنيهًا
علا العلاف
dostor.org/2248283
شهدت الأسواق، اليوم السبت، استقرارًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصدت "الدستور" أهم السلع التي يحتاجها المواطنون، خاصة خلال موسم الصيف، ومنها "المراوح".
وسجلت مروحة تورنيد بوكس 4 ريشة سعر 390 جنيهًَا، وتورنيد سقف خمس سرعات 375 جنيهًا، وتورنيد مكتب 3 سرعات وبها أباجورة بـ499 جنيهًا.
بينما سجلت مراوح توشيبا 4 ريشة سعر 585 جنيهًا، وتوشيبا حائط 4 ريشة سعر 500 جنيه، وتوشيبا استاند 4 ريشة بسعر 835 جنيهًا، وتوشيبا مكتب 4 ريشة سعر 430 جنيهًا.