القاهرة : السبت 14 يوليه 2018
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السبت 14/يوليه/2018 - 01:44 ص

أسعار المراوح اليوم.. "توشيبا استاند" بـ835 جنيهًا

أرشيفية
أرشيفية
علا العلاف
dostor.org/2248283

شهدت الأسواق، اليوم السبت، استقرارًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصدت "الدستور" أهم السلع التي يحتاجها المواطنون، خاصة خلال موسم الصيف، ومنها "المراوح".

وسجلت مروحة تورنيد بوكس 4 ريشة سعر 390 جنيهًَا، وتورنيد سقف خمس سرعات 375 جنيهًا، وتورنيد مكتب 3 سرعات وبها أباجورة بـ499 جنيهًا.

بينما سجلت مراوح توشيبا 4 ريشة سعر 585 جنيهًا، وتوشيبا حائط 4 ريشة سعر 500 جنيه، وتوشيبا استاند 4 ريشة بسعر 835 جنيهًا، وتوشيبا مكتب 4 ريشة سعر 430 جنيهًا.

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