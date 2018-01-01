ارتفاع أسعار "الرخام" اليوم

تشهد أسعار الرخام، ارتفاعًا ملحوظًا بداية من اليوم السبت، ويرجع ذلك لعدة أسباب، أهمها: "النقل والنولون"، من خلال ارتفاع أسعار المواد البترولية، ورصدت "الدستور" خلال جولة ميدانية لمصانع تصنيع الرخام بشق الثعبان تراوح سعر المتر الطولي، بين 40 - 60 جنيهًا؛ حسب محمد عبدالمقصود، صاحب مصنع رخام.



وتراوح سعر متر الرخام الجلالة سادة فاتح، بين 140- 190 جنيهًا، في حين تراوح سعر متر الرخام الجلالة بين 125 – 180 جنيهًا، ومتر الجلالة روز 110 - 160 جنيهًا، وسعر رخام الجلالة فص بين 200-270 جنيهًا للمتر.