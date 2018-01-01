المرور: كاميرات مراقبة لمنع الزحام بمحيط الإصلاحات بكورنيش النيل



تراقب اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة لمنع الزحام بمحيط التحويلات المرورية بمحور كورنيش النيل، بسبب استكمال أعمال محور روض الفرج بمنطقة شبرا، وسيتم استقطاع حارة مرورية من الكورنيش للقادم من القليوبية، وتحويل حركة المرور للقادم من التحرير لمسافة 200 متر مع انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.



وستكون اﻷعمال عبارة عن تحويل حارة مرورية بالكورنيش للقادم من القليوبية، على أن يتم إزالة جزيرة بمنتصف الطريق وتخصيص حارة من الاتجاه المقابل للقادم من ميدان التحرير لمسافة 200 متر، وستكون اﻷعمال مستمرة حتى الثلاثاء 17 يوليو الجارى تنتهى فى تمام الساعة 12 ليلًا، ولن يكون هناك أى إغلاق بالطريق سوى التحويلات.