بالصور.. هالة فاخر تظهر بدون حجاب فى "قالوا وقولنا"

استضافت الإعلامية ألاء لاشين، الفنانة هالة فاخر، بحلقة جديدة من برنامج "قالوا وقولنا"، مساء اليوم الجمعة، والذى يذاع على قناة مصر الأولى.



وظهرت "فاخر" بالحلقة من غير حجاب كغير عادتها بعد قرارها لإرتداء الحجاب منذ فترة كبيرة، وقالت إنها عاشت قصة حب كبيرة مدتها أكثر من 20 عامًا وسبب ابتعادها عنه؛ لأنه كان غير راضي عن عملها فى مجال الفن وقد يكون هذه القصة هي عدم نجاحها فى الزواج.



وتحدثت "هالة" عن الشائعات التى تتعرض لها منذ فترة، قائلة «بتجاهل الشائعات ولم أرد عليها وأخرها شائعة زواجى من أحد المطربين استقبلتها بالضحك ولكن لم أعرف الخيوط لتكوين هذه الشائعات».



وكشفت "فاخر" عن أنها تعرضت لانتقادات كبيرة بسبب لبسها بروكة فى ـحد المسلسلات بعد قرار حجابها، قائلة: «هذا أمر شخصى ولا يجب لأى إنسان التدخل فى هذه الأمور».



واختتمت الحلقة بحديثها عن المخرج الراحل يوسف شاهين، مشيرة إلى أنها من أمتع الأعمال التى قامت بها ومشاركتها بفيلم "هى فوضى"، وأنها تعلمت منه الصدق فى الأداء.