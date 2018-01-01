اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بقضية "كتائب أنصار الشريعة"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، محاكمة 23 متهمًا في قضية "كتائب أنصار الشريعة"، والتي يواجه متهموها تكوين جماعة على خلاف أحكام القانون وارتكاب جرائم إرهابية.



وكان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن إنشاء المتهمين جماعة تدعى "كتائب أنصار الشريعة" وتوليهم إدارتها وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة.



وكذلك الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.