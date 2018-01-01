القاهرة : السبت 14 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
05:27 م

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟
05:43 م

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة
04:55 م

أفلام لها مأخوذة عن أعمال أدبية
حوادث
السبت 14/يوليه/2018 - 06:43 ص

اليوم.. محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
متابعات
dostor.org/2248232

تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم (داعش) الإرهابى.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم (داعش الإرهابي) وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات فى القضية، فى ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية والذى تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابى وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتى سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.

وكشفت التحقيقات التى باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا الذى ترأسه المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بالنيابة من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية - عن تلقى الحركى (نور) القيادى بتنظيم داعش الإرهابى تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم (داعش) القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة

منذ أقل من شهر

تفاصيل مخطط موظف بريد لسرقة أموال «دفاتر الأموات»

منذ أقل من شهر

زوجة أب تعتدى على طفل مصاب بشلل نصفى حتى الموت

منذ أقل من شهر

بالأسماء.. حسم المناصب العليا داخل الهيئات ‏القضائية الأربع

منذ أقل من شهر

طالب جامعى يذبح والديه فى كفر الدوار

منذ أقل من شهر

أسرار عصابة الأشقاء الأجانب لتزوير عقود الزواج بمشاركة موظف سجل مدنى

الآن

10 معلومات عن لقاح "السولك" الجديد لشلل الأطفال

اليوم.. محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى

سعر "الدولار" اليوم فى شركات الصرافة

سلسلة كتب توثق مسيرة شهداء مصر فى الحرب على الإرهاب لـ محمد الباز

الأكثر قراءة

سعر "الدولار" اليوم فى شركات الصرافة

مصادر أمنية: تغيير أطقم حراسة الوزراء والسفراء والشخصيات ‏العامة

"الداخلية" تنفى تحديد هوية المتورطين فى واقعة جثث "أطفال الهرم"

اليوم.. افتتاح المرحلة اﻷولى من نفق النهضة باتجاه الجيزة

ads
ألبومات الصور

حادث قطار البدرشين

انقلاب قطار "القاهرة - قنا" في البدرشين

ألبوم صور| حادث قطار المرازيق في البدرشين

صدمة الحياة.. ركاب قطار البدرشين يفترشون الرصيف

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

سعر "الدولار" اليوم فى شركات الصرافة

مصادر أمنية: تغيير أطقم حراسة الوزراء والسفراء والشخصيات ‏العامة

"الداخلية" تنفى تحديد هوية المتورطين فى واقعة جثث "أطفال الهرم"

اليوم.. افتتاح المرحلة اﻷولى من نفق النهضة باتجاه الجيزة

كشكول

الأحد .. افتتاح مركز جامعة المنيا للتطوير المهني للتوظيف بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

تنسيق الجامعات.. "كشكول" ينشر كليات الشعبة الأدبية

"التعليم" تعلن موعد إجراء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ورش عمل.. «لشبكة تثقيف الأقران» لتدريب فرق المسرح بجامعة المنيا

"التعليم العالي" تكشف عن خط الساخن لتلقي شكاوي التنسيق

الأمصار

زوج تيريزا ماي يُجسد معاناة الرجل في فيلم "سيداتي آنساتي"

أب يحمل بنته المريضة في حفل تخرجها

صوفيا بوش تهز الشاطئ في عيد ميلادها "صور"

دويتو بين الأمير هاري وإلتون جون لمكافحة الإيدز

"جونسون أند جونسون" تدفع 4.69 مليار دولار تعويضات لمصابات بالسرطان

مرايا الابداع

عجائب مألوفة

ثلاثة آراء موجزة للمواطن «ج»

منوعات

حجم أصابع المرأة تشير إلى طبيعة عملها

رحيل الممثل الأمريكى روجيه بيرى بطل أفلام "ستار تراك"

العثور على كتب نادرة "مُسممة" فى مكتبة جامعة كوبنهاجن

الصحة

برتقالة يوميًا تقي من فقد البصر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎