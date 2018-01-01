"التخطيط": حوافز مادية ومعنوية للموظفين للارتقاء بمؤسسات الدولة

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "انفوجراف" يوضح رؤية جائزة مصر للتميز الحكومي التي أطلقها رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، بحضور وفد إماراتي رفيع المستوى.



ويشير "الانفوجراف" إلى أن الجائزة تعد خطوة نحو تحقيق الإرتقاء بالجهاز الإداري والعمل على الوصول للتميز في الأداء وتقديم الخدمات والتحسين المستمر، بما يحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويجعل مصر أرض خصبة وجاذبة للاستثمارات الدولية والإقيمية والوطنية من خلا أدوات لقياس مدى الألتزام بمعايير التميز.



وأوضح أنه سيتم تحقيق مستهداف الجائزة باستخدام وسائل علمية وعملية وتدريبية، والجودة في كافة مجالات العمل الحكومي للارتقاء بالممارسات الإدارية، وتوفير حافز مادي ومعنوي وبيئة عمل تشجع على التعاون البناء وبث روح المنافسة الإيجابية للارتقاء بمستوى المؤسسات والأفراد بالدولة والتحفيز ورفع مستوى الأداء وسرعة الإنجاز، مما يحقق نقلة نوعية في أداء الجهاز الحكومي.