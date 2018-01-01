"الدستور" تنفرد بنشر مستندات براءة فضل شاكر

حصلت جريدة الدستور على المستندات الكاملة والحيثيات التى تثبت براءة المطرب اللبناني فضل شاكر من اتهامات تشكيل عصابات مسلحة فى لبنان.



وأصدرت الهيئة الاتهامية (هيئة قضائية) في لبنان قرارا بتاريخ 12 يوليو 2018 بمنع محاكمة المطرب اللبناني وشقيقه فى الدعوى المقامة من قبل سميح الزين، رئيس بلدية حارة صيدا، بجناية تشكيل عصابات مسلحة.



وأكد حسين خريس المستشار الإعلامي للمطرب أن التهم المفبركة بدأت تتهاوى أمام ضمير بعض القضاة اللبنانيين.