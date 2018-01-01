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السبت 14/يوليه/2018 - 07:01 ص

تعرف على قصة حب فاتن حمامة لـ«شماعة ملابس»

فاتن حمامة
فاتن حمامة
بيجاد سلامة
dostor.org/2248191

كانت الفنانة فاتن حمامة تقيم في حي عابدين، وأمام نافذة غرفتها نافذة مغلقة في غرفة المنزل المقابل لها، ورأيت ذات مرة خلف شيش النافذة المغلق شابًا، وكلما فتحت النافذة تجده فتغلق النافذة وتراقبه من خلف الشيش فترى أنه لا يزال يطل عليها من وراء شيش نافذته وكأنه ينتظرها.

وأثناء ذهابها إلى المدرسة في الصباح ترفع عينيها فتجده واقفًا، وكأنه يرسل لها تحية الصباح، وأثناء عودتها ترفع رأسها ناحية النافذة تجده لا يزال أيضًا واقفًا، كانت تتخيله شابًا وسيمًا أسمر اللون، أسود الشعر، ترسمه بأحلامها، وكلما رأت شابًا جميلًا فى الشارع تعتقد بأنه هو، وتنكس رأسها في خجل وكسوف وتعود إلى منزلها فترى شبح حبيبها وراء الشيش.

غمرتها فرحة دفينة، بعد أن هداها تفكيرها أن تصرفه هذا أكبر دليل على أنه يحبها ويعشقها ويخشى أن يفتح النافذة فتشاهده والدتها ويكون سببًا في إيذائها، ويحرص على سمعتها حتى لا يعرف أولاد الجيران بقصة حبهما العذرى الجميلة.

إلا أنه وفي أحد الأيام انفتح الشباك، ورأت «فاتن» الفاجعة الكبيرة وهي أن حبيبها ما هو إلا «شماعة» ملابس وتبدو من وراء الشيش كأنها شاب ممشوق القوام.

علت وجهها علامات الدهشة حيث الشماعة هي رجل أحلامها التي كانت تجلس في الظلام تفكر فيه، وكل أغنية كانت تسمعها تذكرها به، كل فيلم تشاهده تتصور أنه بطلها، وكانت زميلاتها في المدرسة يسمونها «التلميذة السرحانة»، وأثقلت رأسها بالتساؤلات مرة أخرى بعد أن اكتشفت خيبة أملها، فقررت إخفاء الفاجعة عن زميلاتها، واستمرت تمثل أنها عاشقة وأنها تحب وحبيبها ينتظرها وراء النافذة المغلقة.

وكانت فاتن حمامة، طوال عمرها قصيرة النظر تعتمد على نظارتها، ولكن لم يخطر ببالها في يوم من الأيام أنها ستحب «شماعة ملابس».

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