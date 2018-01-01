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الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:41 م

"احتجاجات الإيموشن".. إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو في غلاف غزة

نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
dostor.org/2248185

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حملة للتعبير عن غضبهم من بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وحكومته، لعدم إيجادهم أي حل لمواجهة البالونات الحارقة التي يتم إطلاقها من قطاع غزة المحاصر تجاه المستوطنات، والتي أسفرت حتى الآن عن احتراق أكثر من 33 ألف دونم زراعي.

وتضمنت الحملة وضع أيقونية تعبيرية "إيموشن" على هيئة لهب، بجانب أسمائهم، في إشارة إلى الحرائق المستمرة في مستوطنات غلاف القطاع، إذ بدأها حساب يدعى "همتسليح"، ويقيم في الأراضي المحتلة، وشرح لمتابعيه كيف يضعون الـ"إيموشن".

وقال في إحدى تغريداته: "أردنا أن تكون الاحتجاجات غير سياسية، وتقول يكفي هذه الحرائق، واكتشفنا أن الناس تفكر بشكل مختلف، وأضافوا (إيموشن الشعلة) بجانب أسمائهم".

وانضم إلى الحملة العديد من المستوطنين، خاصةً الذي يعيشون داخل الأراضي المحتلة في غلاف القطاع المحاصر، وتحرق مزارعهم.
ولم تقتصر الحملة على المستوطنين فقط، لكن شارك فيها آفي جباي زعيم المعارضة الإسرائيلي، إذ وضع "إيموشن اللهب" بجانب اسم حسابه على "تويتر"، للتعبير عن مساندته لتلك الحملة المعارض لسياسة نتنياهو حكومته.

وشاركت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابق، ليس بوضع "الإيموشن" بجانب اسمها فقط، لكن دعت إلى تظاهرة في محيط غزة، غدا السبت، الساعة الثامنة والنصف مساءً، لمساندة المستوطنين ضد البالونات الحارقة التي تطلق من القطاع المحاصر.
وقالت، في تغريدة لها: "أولئك الذين لا يستطيعون النظر إلى سكان غلاف غزة بأعينهم ينظرون إلى الإرهاب، الحكومة اليمينية لا تهتم، ليس لديها حل، ولا توفر الأمن، نحن نهتم ولدينا حل للأمن.. في يوم السبت سنصل إلى محيط غزة، وسندعم ونعزز ونوضح للمستوطنين أنهم ليسوا وحدهم".

"احتجاجات الإيموشن".. إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو في غلاف غزة
"احتجاجات الإيموشن".. إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو في غلاف غزة
"احتجاجات الإيموشن".. إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو في غلاف غزة
"احتجاجات الإيموشن".. إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو في غلاف غزة
"احتجاجات الإيموشن".. إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو في غلاف غزة
"احتجاجات الإيموشن".. إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو في غلاف غزة
"احتجاجات الإيموشن".. إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو في غلاف غزة
"احتجاجات الإيموشن".. إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو في غلاف غزة
"احتجاجات الإيموشن".. إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو في غلاف غزة
"احتجاجات الإيموشن".. إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو في غلاف غزة
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