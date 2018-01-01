القاهرة : الجمعة 13 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
05:27 م

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟
05:43 م

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة
04:55 م

أفلام لها مأخوذة عن أعمال أدبية
فن
الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:41 م

براءة الفنان فضل شاكر من تهمة تشكيل عصابات مسلحة

الفنان فضل شاكر
الفنان فضل شاكر
محمود شومان
dostor.org/2248179

قالت مصادر لبنانية إن الهيئة الاتهامية (هيئة قضائية) في لبنان برأت المطرب فضل شاكر وشقيقه فادي من تهمة تشكيل عصابات مسلحة فى بلدية حارة صيدا.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الهئية أصدرت قرارا بتاريخ 12- 7 - 2018 بمنع محاكمة المطرب اللبناني وشقيقه فى الدعوى المقامة من قبل سميح الزين، رئيس بلدية حارة صيدا، بجناية تشكيل عصابات مسلحة.

وقررت الهيئة محاكمة شاكر فى اتهامات تتعلق بالذم والتهديد وإحالته إلى القاضي المنفرد الجزائي في صيدا.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

منذ أقل من شهر

محمد جمعة: «عم ضياء» دور وراح.. ولا أستعجل الشهرة

منذ أقل من شهر

"شبح ويتني".. فيلم وثائقى يكشف لغز الرحيل المهين لنجمة البوب العالمية

منذ أقل من شهر

صور.. دنيا عبدالعزيز في أحدث إطلالتها

منذ أقل من شهر

عمرو عبدالجليل يكشف "الإفيه" المحذوف من مسلسل طايع (فيديو)

منذ أقل من شهر

أمينة خليل: تشابه الملامح وراء ترشيحى ‏لأدوار ياسمين صبرى

الآن

إسرائيل تلجأ لـ"لغة الأمر الواقع" بعد رفض "صفقة القرن"

مؤشرات التنسيق: 98.2% للطب.. و96.7% للصيدلة

خاص.. نص كتاب إمام «الأوقاف» ‏الذى كفّر الأنبياء

"الصحة" تكشف الحصيلة النهائية لحادث قطار البدرشين

الأكثر قراءة

مصادر أمنية: تغيير أطقم حراسة الوزراء والسفراء والشخصيات ‏العامة

براءة الفنان فضل شاكر من تهمة تشكيل عصابات مسلحة

كهربا وشيكابالا في الطريق لـ"بيراميدز"

مؤشرات التنسيق: 98.2% للطب.. و96.7% للصيدلة

ads
ألبومات الصور

حادث قطار البدرشين

انقلاب قطار "القاهرة - قنا" في البدرشين

ألبوم صور| حادث قطار المرازيق في البدرشين

صدمة الحياة.. ركاب قطار البدرشين يفترشون الرصيف

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

مصادر أمنية: تغيير أطقم حراسة الوزراء والسفراء والشخصيات ‏العامة

براءة الفنان فضل شاكر من تهمة تشكيل عصابات مسلحة

كهربا وشيكابالا في الطريق لـ"بيراميدز"

مؤشرات التنسيق: 98.2% للطب.. و96.7% للصيدلة

كشكول

الأحد .. افتتاح مركز جامعة المنيا للتطوير المهني للتوظيف بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

تنسيق الجامعات.. "كشكول" ينشر كليات الشعبة الأدبية

"التعليم" تعلن موعد إجراء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ورش عمل.. «لشبكة تثقيف الأقران» لتدريب فرق المسرح بجامعة المنيا

"التعليم العالي" تكشف عن خط الساخن لتلقي شكاوي التنسيق

الأمصار

زوج تيريزا ماي يُجسد معاناة الرجل في فيلم "سيداتي آنساتي"

أب يحمل بنته المريضة في حفل تخرجها

صوفيا بوش تهز الشاطئ في عيد ميلادها "صور"

دويتو بين الأمير هاري وإلتون جون لمكافحة الإيدز

"جونسون أند جونسون" تدفع 4.69 مليار دولار تعويضات لمصابات بالسرطان

مرايا الابداع

عجائب مألوفة

ثلاثة آراء موجزة للمواطن «ج»

منوعات

علماء الآثار فى الصين يكتشفون أدوات عمل ستغير تاريخ البشرية

"الصحة العالمية" تدعو لتسهيل الوصول إلى جنوب سوريا

فيديو.. لص يلجأ لـ"طريقة مثيرة" ساعدت الشرطة في ضبطه

مقالات الرأي
محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

محمد العسيري

​ عبدالعظيم عبدالحق.. الهارب من الأيام

المزيد
الصحة

علماء يحذرون: الطقس الغائم يؤدى إلى مرض نفسى خطير

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎