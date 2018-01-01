براءة الفنان فضل شاكر من تهمة تشكيل عصابات مسلحة

قالت مصادر لبنانية إن الهيئة الاتهامية (هيئة قضائية) في لبنان برأت المطرب فضل شاكر وشقيقه فادي من تهمة تشكيل عصابات مسلحة فى بلدية حارة صيدا.



وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الهئية أصدرت قرارا بتاريخ 12- 7 - 2018 بمنع محاكمة المطرب اللبناني وشقيقه فى الدعوى المقامة من قبل سميح الزين، رئيس بلدية حارة صيدا، بجناية تشكيل عصابات مسلحة.



وقررت الهيئة محاكمة شاكر فى اتهامات تتعلق بالذم والتهديد وإحالته إلى القاضي المنفرد الجزائي في صيدا.