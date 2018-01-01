احذر.. مرضك النفسي وراء التهاب مفاصلك

توصلت دراسة جديدة إلى أن الاضطرابات النفسية قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، ومشاكل القلب، وأمراض الرئة.



ووفقًا لموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجدت الدراسة أن الاحتمالات كانت أعلى بنسبة 72 % لدى ذوي المستويات المعتدلة، و110 % في المستويات العالية، حيث قيّم مستشفى ساوثامبتون أكثر من 16 ألف شخص من البالغين البريطانيين، خلال فترة ثلاث سنوات، من أجل التوصل إلى النتيجة.





وتظهر النتائج أن المستويات المنخفضة من التوتر النفسي، تؤثر بشكل كبير أيضًا على الإصابة بالأمراض المزمنة.



والاضطراب النفسي هو مصطلح يصف مجموعة واسعة من أعراض الصحة العقلية، من القلق الخفيف والاكتئاب، إلى المرض النفسي الشديد.