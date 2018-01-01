استشهدت بـ"التوربيني".. طبيبة: قاتل أطفال المريوطية "سيكوباتي"

أثارت واقعة العثور على 3 جثث لأطفال، في حالة تعفن، ملقاة بالقرب من فندق شهير بمنطقة المريوطية، صباح الثلاثاء، غضب الشارع المصري، وسادت حالة من الرعب بين قاطني المنطقة الذين تجمعوا في موقع الحادث.



وعن السبب الذي يدفع لقتل طفل، وتجرد شخص من مشاعر الرحمة، قالت الدكتور صافيناز عبدالسلام، استشاري الطب النفسي، إن هؤلاء المجرمين مرضى نفسيون من الدرجة الأولى، ويعانون من الاضطرابات النفسية.



وأكدت عبدالسلام أن غياب الأسرة في الصغر، أحد الأسباب الرئيسية لتحول الشخص إلى مجرم لا تأخذه شفقة ولا رحمة بضحاياه، حتى لو كانوا أطفالًا، واصفة إياهم بـ"السيكوباتيين"، وهو الشخص الذي لا يدري أنه مريض نفسي.



وأوضحت أن غياب دور الأسرة في تربية الأبناء، له دور كبير في نشأة فكرة الإجرام والعنف بداخلهم، وضربت مثالًا شهيرًا، وهي وقائع اغتصاب "التوربيني" للأطفال، حيث كان يتلذذ بذلك، وفي جلسة مع أحد الاطباء النفسيين، أكد أنه تعرض للاعتداء الجنسي في الصغر، الأمر الذي دفعة لارتكاب مثل هذة الجرائم.



وطلبت عبدالسلام من القضاء تنفيذ حكم الإعدام في المتهمين في ميدان عام، بعد القبض عليهم، ليكونوا عبرة لغيرهم، مضيفة أن حوادث العنف ضد الأطفال زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.