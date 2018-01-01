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الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:33 م

فيديو.. برومو "الرجل الأخطر" يتجاوز ٣ ملايين مشاهدة

سامح حسين
سامح حسين
حسين الجندي
dostor.org/2248169

تجاوز البرومو الرسمي لفيلم "الرجل الأخطر"، ٣ ملايين مشاهدة بعد 5 أيام منذ طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي.

"الرجل الأخطر" فيلم كوميدي اجتماعي، يعتمد على الإثارة والتشويق، ويحمل عدة مفاجآت للجمهور العربي والمصري عند عرضه، وبه إسقاطات على الواقع الذي نعيشه من خلال مناقشة قضية مهمة وهي فكرة التشويه الذي حدث لمصر في الآونة الأخيرة، ومحاولة تقديم معالجة للقضية ووضع الصورة الجمالية التي كانت تتمتع بها مصر في الماضي.

والفيلم بطولة جماعية تجمع الفنان سامح حسين وإدوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد ومارتينا، وتأليف جوزيف فوزي، ومن إخراج الدكتور مرقس عادل، ومخرج منفذ محمد بدير، ومنتج فني مينا فوزي، ومدير التصوير مايكل جورجي، ومهندس ديكور تامر إسماعيل، ومهندس الصوت مرسي عبدالمغني، ومستشار إعلامي موسى صبري.

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