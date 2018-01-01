إسرائيل تلجأ لـ"لغة الأمر الواقع" بعد رفض "صفقة القرن"

اتخذت إسرائيل عدة إجراءات خطيرة، خلال الأيام الماضية فى الضفة الغربية، تمهيدًا لفرض ما يسمى بـ«صفقة القرن»، فى ظل دعم الولايات المتحدة الأمريكية الكامل لتل أبيب.‏



وقال المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية، أفيجاى مندلبليت، إن أول هذه الإجراءات تمثل فى تقنين أوضاع البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية، فى حال إثبات المستوطنين أنهم حصلوا على أملاكهم ‏فيها بـ«صورة طيبة»، وهو ما ينطبق على مستوطنة «متسبيه كرميم»، التى أقيمت على أراضٍ فلسطينية.‏



وكتبت صحيفة «هآرتس» العبرية، أن إسرائيل اعتمدت على استخدام حيلة «النية الطيبة»، لتقنين أوضاع البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية، دون الحاجة إلى قانون التسوية، الذى لا يتوقع أن يتم ‏تمريره، فيما رأت النيابة العامة الإسرائيلية، أن استخدام هذا النظام يستلزم مشاركة أصحاب الأراضى الفلسطينية المسجلين، وإثبات أن الصفقة تمت حقا بحسن نية بين الطرفين.‏



أما الإجراء الثانى، فكان القانون الذى يتيح لإسرائيل خصم ما يدفع للأسرى من الضرائب المحولة للسلطة الفلسطينية، بعدما تمت المصادقة عليه خلال جلسة «الكنيست»، بأغلبية ٨٧ عضوًا، وهو ما ‏اعتبره الفلسطينيون بمثابة إعلان حرب عليهم، علاوة على مساسه بشكل كبير بأسس اتفاق «أوسلو».‏



وتوقع الكاتب جاكى خورى، فى مقاله بصحيفة «هآرتس»، أن يدفع هذا القانون القيادة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن بحثا عن حقوقها. ‏

أما ثالث الإجراءات الإسرائيلية فكان يتعلق ببناء المزيد من المستوطنات فى الضفة الغربية، بعدما صدقت لجنة الداخلية وجودة البيئة التابعة لـ«الكنيست»، على القراءة الأولى من مشروع القانون الذى ‏يتيح إقامة وحدات سكنية على الأراضى التى تم الاعتراف بها كحديقة وطنية، ما سيمكن تل أبيب من البناء داخل الحديقة الوطنية «مدينة داود»، التى تحيط بأسوار القدس، وفقًا لما نشرته صحيفة «يديعوت ‏أحرونوت».‏

إجراءات إسرائيل لم تقف عند حدود الضفة الغربية فقط، بل امتدت إلى قطاع غزة، وتجلى ذلك فى إبادتها للنباتات هناك، بعدما استخدمت مبيد «غلايبوس»، الأكثر انتشارًا فى العالم، بزعم أن الهدف ‏الأساسى من استخدامه هو السماح للمزارعين بالعناية بمزروعاتهم، لأغراض تجارية، ولكن الهدف الحقيقى كان كشف المنطقة، بعد إبادة جميع النباتات، من أجل ضمان رؤية جيدة ومنع الدخول إلى الحدود ‏الإسرائيلية. ‏

وقال المتحدث الرسمى باسم الجيش الإسرائيلى، إن الرش تم بواسطة مادة معيارية تستخدم فى إسرائيل وفى دول أخرى، وتسبب ذبول النباتات الموجودة وتمنع نمو الأعشاب، وسط مزاعم بأن الرش يتم ‏القيام به بمحاذاة الجدار ولا يتجاوز أراضى القطاع.‏

أما صحيفة «هآرتس»، فكتبت أن شهود عيان من القطاع أكدوا أن الرش تم فعليًا داخل القطاع، وسألت الجيش الإسرائيلى ووزارة الدفاع: «هل هناك تنسيق مسبق مع المزارعين الفلسطينيين أو أى جهة ‏مدنية قبل الرش؟».‏

وأجاب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى موضحًا أن الرش تم بالتنسيق مع المستوطنات المجاورة للجدار «أى مع الإسرائيليين»، وجهات من الصليب الأحمر فى القطاع، لكن الصليب الأحمر قال بصورة ‏صريحة لـ«هآرتس» إنه لا يشارك فى أى عملية تنسيق مرتبطة برش مبيدات النباتات.‏

وفى السياق نفسه، أعلنت إسرائيل تقليص نقل البضائع من وإلى قطاع غزة، ورأى محلل الشئون العسكرية عاموس هرئيل فى مقاله بجريدة «هآرتس»، أن الوسائل المختلفة التى جربها الأمن الإسرائيلى ‏ردًا على الطائرات الورقية الحارقة لم تؤد الى نتائج حقيقية، فبدأت إسرائيل استخدام العقوبات الاقتصادية كبديل عن المطالبة المتزايدة للحكومة بإطلاق النار على مطلقى الطائرات الورقية، خاصة أن ‏أغلبهم أطفال، حتى لا تتورط فى هذا الأمر.‏

وأكدت الصحف العبرية أن الخطة التى تبنتها الإدارة الأمريكية داخل قطاع غزة، هى المرحلة الأولى من صفقة القرن التى يعدها ترامب لإسرائيل والفلسطينيين، إذ قررت الولايات المتحدة الاتجاه ‏لتحسين الوضع فى القطاع، لنقل رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبومازن، مفادها أنه من الممكن المضى قدما بدونه، وذلك ردًا على مقاطعة «عباس» مباحثات السلام.‏

