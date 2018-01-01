كهربا وشيكابالا في الطريق لـ"بيراميدز"

وصلت تكلفة صفقة التونسى «فرجانى ساسى»، لاعب فريق الزمالك الجديد، المنضم من صفوف النصر السعودى إلى ١٢٠ مليون جنيه، يتحملها بالكامل تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة ‏للرياضة بالسعودية، فى إطار التوأمة بين ناديى الزمالك وبيراميدز، الذى يمتلكه آل الشيخ. وتتضمن الصفقة حصول نادى النصر على ٤ ملايين يورو، نظير بيع اللاعب، فى الوقت ‏الذى يتقاضى فيه «ساسى» ما يقرب من ٣ ملايين دولار، حيث أنهى مسئولو الزمالك الإجراءات الإدارية، تمهيدًا لانتظام اللاعب فى التدريبات بشكل طبيعى.



وأكد مصدر بالزمالك أن الصفقات ‏التبادلية بين الزمالك وبيراميدز، لن تقف عند هذا الحد، بعد انتقال مصطفى فتحى، والحارس أحمد الشناوى إلى النادى الأخير، واحتمالية انتقال «دونجا»، لاعب الوسط، فى ظل الزحام الشديد فى خط ‏وسط الزمالك، بعد تجديد طارق حامد، وضمان بقائه لثلاث سنوات، والتعاقد مع التونسى ساسى، إضافة إلى الثنائى كهربا وشيكابالا، اللذين يرغبان فى الرحيل سواء بالاحتراف الخارجى، أو الإعارة ‏للخليج، وأخيرًا التلويح بكارت بيراميدز، الذى يتجه مسئولوه للتعاقد مع الثنائى، بعد الاتفاق على الأمور المادية مع رئيس الزمالك.‏



وقرر مسئولو الزمالك، رحيل النيجيرى معروف يوسف بشكل رسمى، الذى يتبق له موسم واحد مع الفريق، ما دفعهم لعدم التجديد له وبيعه لتحقيق أى مكسب مادى، أو تنازل اللاعب عن ‏مستحقاته المالية مقابل منحه الاستغناء، خاصة أنه تلقى عدة عروض محلية وخليجية فى الأيام الماضية، بعد المستويات المميزة التى قدمها فى الزمالك من قبل، ونجاحه فى لفت الأنظار.‏



فى سياق متصل، أكد أحمد الشناوى، حارس الزمالك، أنه لم يخن النادى طوال فترة وجوده مع الفريق، رغم تلقيه عروضًا وإغراءات بالجملة طوال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه رفض ‏الانضمام إلى الأهلى من قبل، وتمسك بالبقاء، رافضًا الهجوم الشديد الذى تعرض له فى الفترة الأخيرة من إدارة ناديه، رغم عدم إثارته أى أزمات.‏



