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الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:08 م

كهربا وشيكابالا في الطريق لـ"بيراميدز"

كهربا وشيكابالا
كهربا وشيكابالا
هانى عصام
dostor.org/2248158

وصلت تكلفة صفقة التونسى «فرجانى ساسى»، لاعب فريق الزمالك الجديد، المنضم من صفوف النصر السعودى إلى ١٢٠ مليون جنيه، يتحملها بالكامل تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة ‏للرياضة بالسعودية، فى إطار التوأمة بين ناديى الزمالك وبيراميدز، الذى يمتلكه آل الشيخ. وتتضمن الصفقة حصول نادى النصر على ٤ ملايين يورو، نظير بيع اللاعب، فى الوقت ‏الذى يتقاضى فيه «ساسى» ما يقرب من ٣ ملايين دولار، حيث أنهى مسئولو الزمالك الإجراءات الإدارية، تمهيدًا لانتظام اللاعب فى التدريبات بشكل طبيعى.

وأكد مصدر بالزمالك أن الصفقات ‏التبادلية بين الزمالك وبيراميدز، لن تقف عند هذا الحد، بعد انتقال مصطفى فتحى، والحارس أحمد الشناوى إلى النادى الأخير، واحتمالية انتقال «دونجا»، لاعب الوسط، فى ظل الزحام الشديد فى خط ‏وسط الزمالك، بعد تجديد طارق حامد، وضمان بقائه لثلاث سنوات، والتعاقد مع التونسى ساسى، إضافة إلى الثنائى كهربا وشيكابالا، اللذين يرغبان فى الرحيل سواء بالاحتراف الخارجى، أو الإعارة ‏للخليج، وأخيرًا التلويح بكارت بيراميدز، الذى يتجه مسئولوه للتعاقد مع الثنائى، بعد الاتفاق على الأمور المادية مع رئيس الزمالك.‏

وقرر مسئولو الزمالك، رحيل النيجيرى معروف يوسف بشكل رسمى، الذى يتبق له موسم واحد مع الفريق، ما دفعهم لعدم التجديد له وبيعه لتحقيق أى مكسب مادى، أو تنازل اللاعب عن ‏مستحقاته المالية مقابل منحه الاستغناء، خاصة أنه تلقى عدة عروض محلية وخليجية فى الأيام الماضية، بعد المستويات المميزة التى قدمها فى الزمالك من قبل، ونجاحه فى لفت الأنظار.‏

فى سياق متصل، أكد أحمد الشناوى، حارس الزمالك، أنه لم يخن النادى طوال فترة وجوده مع الفريق، رغم تلقيه عروضًا وإغراءات بالجملة طوال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه رفض ‏الانضمام إلى الأهلى من قبل، وتمسك بالبقاء، رافضًا الهجوم الشديد الذى تعرض له فى الفترة الأخيرة من إدارة ناديه، رغم عدم إثارته أى أزمات.‏

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