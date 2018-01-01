يومك يا لوكا.. كيف تخطف كرواتيا المونديال من فرنسا؟

يسعى المنتخب الكرواتى لتحقيق معجزة جديدة فى عالم كرة القدم، عبر التتويج بأول لقب مونديالى فى تاريخه، فيما يتطلع نظيره الفرنسى إلى استعادة أمجاد مونديال ‏‏١٩٩٨، حينما يلتقيان غدًا فى نهائى بطولة كأس العالم بروسيا ٢٠١٨.‏

هل تستطيع كرواتيا كتابة تاريخ جديد والتحليق بعيدًا فى سماء الساحرة المستديرة؟، أم يحقق جيل جريزمان وبوجبا ومبابى حلم فرنسا بتكرار إنجاز جيل زيدان وهنرى ‏وديشامب؟، كيف سيلعب المنتخبان هذه المواجهة المرتقبة التى يمكنها أن تغيّر من تاريخ الكرة فى العالم؟، وما الأسلوب الأمثل لكل فريق للتغلب على منافسه فى الخطوة ‏الأخيرة نحو الحلم الكبير؟.. هذا ما نحاول قراءته هنا.‏







الديوك..اللعب بدفاع الـ10 وإيقاف جناحى الخصم



يخوض المنتخب الفرنسى هذه المباراة بنفس الفلسفة التى خاض بها جميع منافسات البطولة، خاصة جولات ما بعد مرحلة المجموعات التى شهدت إقصاء المهزوم.‏

بحرص دفاعى شديد، والتزام خططى محكم من جميع اللاعبين، ومساحات مغلقة تمامًا أمام الخصوم، سيدخل ديدييه ديشامب، المدير الفنى للديوك، مباراته الأخيرة، فبهذا يحقق الفوز دائمًا عبر ‏تسجيل أهداف جميعها قائمة على استغلال أخطاء للخصوم، رغم أن طريقته لا تشهد أى ابتكار تكتيكى أو خططى غير استغلال المساحات المتاحة فى الثلث الأخير من ملعب المنافس.‏

أمام كرواتيا، سيواجه الفريق الفرنسى خصمًا أقوى وأفضل من حيث الاتزان والجماعية مقارنة بكل الخصوم الذين واجههم الفرنسيون طوال مشوار البطولة، لذا لن يكون ديشامب مهمومًا بفكرة ‏السيطرة والاستحواذ الدائم على الكرة، لأن التكلفة البدنية لذلك ستكون كبيرة، وربما تخلق وراءها أزمات دفاعية.‏

لن يسعى الفريق الفرنسى أيضًا للقيام بعملية الضغط العالى أو مطاردة «الكروات» فى منتصف ملعبهم، بل سينتهج نفس الاستراتيجية التى اعتمد عليها أمام بلجيكا فى الدور ربع النهائى، عبر ‏دفاع بـ١٠ لاعبين، بعودة جريزمان ومبابى وجيرود، خلف خط المنتصف، وتحقيق الكثافة العددية المطلوبة لخنق المساحات أمام الخصوم.‏

ينفذ ديشامب- وسيستمر- فكرتين رائعتين فى العملية الدفاعية، الأولى هى الاستعانة بمجهودات المهاجم الصريح أولفيه جيرود فى العودة أمام وداخل منطقة الجزاء فى أوقات كثيرة جدًا، وهذا ‏يحقق له الكثافة العددية الكبيرة التى لا تترك للخصم متنفسًا، فيصبح العدد وقتها أمام منطقة الجزاء ٩ لاعبين، كما أن جيرود متفوق فى اصطياد الكرات الهوائية، وكان له دور دفاعى رائع أمام ‏بلجيكا.‏

أما الفكرة الثانية التى سينفذها المدرب الفرنسى خلال العملية الدفاعية، فهى الاعتماد على وجود مبابى كأول لاعب قريب من مناطق الخصم وليس جيرود.‏

فهذا المدرب، يحاول حتى وهو يدافع، أن يكون على استعداد لعملية التحول السريع إلى الثلث الأخير من مناطق الخصم، وهذا يتطلب الرهان على لاعب بسرعة وخفة مبابى، الذى ينقلك إلى ‏مناطق الخصم فى لحظات قصيرة جدًا، بينما يبقى بطء جيرود عقبة فى عملية التحول، لذا يراهن ديشامب دائمًا على الإبقاء على مبابى قريبًا من مناطق الخصوم.‏

ومن بين الأفكار الدفاعية، التى سنراها فى مباراة اليوم، تكليف لاعبى الوسط بول بوجبا وماتويدى، برقابة لصيقة لكل من لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش، ومصاحبتهما أينما ذهبا، سواء على ‏أطراف الملعب أو باقترابهما من منطقة جزاء فرنسا، وهى المهمة التى أجادها كلا اللاعبين أمام مروان فيلاينى ودى بروين، خلال المواجهة الأخيرة أمام بلجيكا. على طرفى الملعب سيكون كلا ‏الظهيرين هيرنانديز يسارًا، وبافارد يمينًا، أمام تحدٍ هو الأصعب لهما خلال مشوار البطولة، وهو مواجهة الجناحين الرائعين بيرسيتش وريبتش، وإذا كُتب للفريق الفرنسى أن يتوج فى مواجهة الليلة، ‏فهذا يتطلب جهدًا غير عادى من هذا الثنائى الدفاعى لتوقيف السرعات والمهارات الكبيرة لنجمى كرواتيا. ‏





الناريون..الرهان على الأطراف طريق الفوز.. واندفاع راكيتيتش نقطة الضعف



بالنسبة لكرواتيا، أوضحنا فى الجزء السابق أن بوجبا وماتويدى لاعبى الديوك سيُكلفان برقابة لصيقة لكل من مودريتش وراكيتيتش، وهذا يجعل فرص المنتخب الكرواتى فى البحث عن الفوز عبر ‏الاختراق من عمق الملعب معقدة للغاية، مثلما كان الأمر صعبًا جدًا على الفريق البلجيكى.‏

فبلجيكا حاولت كثيرًا الاختراق من العمق وفشلت، ولما قرر مارتينيز المدير الفنى للفريق تغيير الشكل وفتح عرض الملعب، أوجد خطورة بعض الشىء، لكنه لم يلجأ إلى الأطراف بالشكل الأمثل، وكان ‏الوقت قد فات. هنا تبرز للفريق الكرواتى الثغرة التى يمكن من خلالها أن يعبر الفريق لمعانقة المجد، إذا لجأ زلاتكو داليتش، المدير الفنى إلى الاعتماد على تكوين جبهات قوية. ففى الجهة اليسرى لمنتخب ‏فرنسا، لا يجد هيرنانديز الظهير الأيسر، دعمًا دفاعيًا كبيرًا بسبب انشغال ماتويدى بمعركة العمق، وعدم وجود جناح صريح يدافع أمامه، وهذا يتطلب من الفريق الكرواتى تكثيف الهجوم عبر هذه الجهة، ‏مع التركيز على الكرات القُطرية الطولية العابرة وتجميع اللعب فى الجهة اليسرى ثم تغيير الملعب بشكل سريع يمينًا، ناحية ريبتش. الكرات القُطرية وتحويل اللعب من جهة إلى أخرى، هى اللعبة التى ‏يمكن أن تمنح الكروات التفوق الكبير وخلق فرص خطيرة للغاية، لكن هذا الأمر يحتاج أولًا إلى سرعة ودقة فى التمرير الطولى من جهة، عوضًا عن وجود تكليفات للظهيرين فيرساليخو وسترينيتش، أو ‏بديله ديفاريتش، بالصعود إلى الأمام لتكوين ثنائيات على الجانب، مع الجناحين ريبتش وبيرسيتش. وبالاستفادة من المباراة الماضية يمكن القول إن خطورة بلجيكا أمام فرنسا ظهرت فقط عندما خرج هازارد ‏إلى الجهة اليسرى، لكنه لم يتمكن من تحقيق شىء لأن فيرتونخين، الظهير الأيسر لفريقه، لم يتقدم أبدًا لمساندته ومنحه الحلول، وهنا سيكون صعود الظهير الأيسر الكرواتى لمعاونة بيرسيتش كلمة سر كبيرة ‏فى خلق الحلول الهجومية. وتعد سرعة إيفان راكيتيتش، ولوكا مودريتش فى إرسال الكرات القطرية على أطراف الملعب، واحدة من أهم النقاط التى يحتاجها الفريق فى هذه المباراة. ‏

دفاعيًا، سيلجأ المدرب إلى الاعتماد على «بروزفيتش» كليبرو وسط، أو محور ارتكاز أمام الخط الخلفى، مهمته الأولى غلق الطريق فى هذه المنطقة أمام جريزمان، الذى يسرق الجميع بالتواجد بين ‏خطى دفاع ووسط الخصوم، عوضًا عن خروجه على الجهة التى تتواجد بها الكرة لتكوين مجموعة رباعية مع الظهير والجناح وقلب الدفاع أمام محاولات فرنسا على أطراف الملعب. بروزفيتش سيدخل ‏على حساب المهاجم الصريح «كراماريتش»، لتحقيق الزيادة فى الوسط، على أن يتحول مانزوكيتش من الجناح إلى مركز المهاجم الصريح. ‏

واحدة من الثغرات القاتلة التى قد يدفع الكروات ثمنها، هى تهور واندفاع مودريتش وراكيتيتش فى عملية الضغط على الخصم، خاصة فى حال التأخر فى النتيجة، إذ تجدهما إلى جوار المهاجم الصريح ‏مانزوكيتش، يدافعان بشكل متقدم ومبالغ فيه، وهو ما سيمنح للاعبى فرنسا مساحات لن يتركوها تمر. أمام إنجلترا تقدم لوكا وراكى بشكل وفر مساحات فى نصف ملعب كرواتيا، ولولا رعونة ستيرلينج ‏ولينجارد وديلى آلى، لكلفوا الفريق الكرواتى كثيرًا، لكن الأمر سيكون مختلفًا تمامًا إذا توافرت تلك المساحات للاعبين من أمثال جريزمان ومبابى وبوجبا.‏



جريزمان ومودريتش..صراع خاص على اقتناص الكرة الذهبية وتجاوز ميسى وكرستيانو رونالدو



فى مباراة خاصة ومنافسة فردية بعيدة عن المباراة، يلعب كل من أنطوان جريزمان ولوكا مودريتش نجمى فرنسا وكرواتيا، وأعينهما على لقب يمنحهما فرصًا كبيرة للمنافسة على الكرة الذهبية مع ‏الأرجنتينى ليونيل ميسى نجم برشلونة، والبرتغالى كريستيانو رونالدو، الذى رحل مؤخرًا عن ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالى. ‏

لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، الذى توج بدورى أبطال أوروبا مع فريقه، وأمامه فرصة للتتويج بالسوبر الأوروبى، وبعدها كأس العالم للأندية، سيمتلك حظوظًا كبيرة جدًا إذا قاد منتخب بلاده للتويج ‏بكأس العالم غدًا، لذلك سيكون الدافع لديه مضاعفًا.‏

ويمتلك جريزمان الحظوظ ذاتها، بعدما تُوج مع فريقه أتلتيكو مدريد بـ«اليوربا ليج»، ولديه الفرصة ذاتها للتتويج بالسوبر الأوروبى، وهذا ما يجعل حصوله على لقب المونديال إعلانًا رسميًا عن مجاورة ‏ميسى ورونالدو فى صراع الكرة الذهبية لهذا الموسم.‏

من المؤكد أنه بين الفرسين المتصارعين على لقب الكرة الذهبية، سيكون المتوج بالمونديال هو صاحب اللقب، ويتنافس الآن مودريتش وجريزمان على لقب «الأفضل فى البطولة الحالية»، وسيكون ‏الفائز منهما بالكأس هو صاحب جائزة أفضل لاعب بالمونديال. ‏

جريزمان يلعب دور القائد الرئيسى لفرنسا، ويتحكم فى شكل وأداء منتخب بلاده، سواء بتهدئة اللعب أو القيام بالمباردة الهجومية، ولعبت أهدافه وتمريراته دورًا كبيرًا طوال مشوار البطولة، وهو ما يسعى ‏لتكراره فى مواجهة الليلة. ويعد لوكا مودريتش أيضًا المحور الرئيسى للمنتخب الكرواتى، فهو يتحكم فى شكل اللعب، وصناعة الفرص، وقيادة الفريق، وكأنه مدرب داخل الملعب، لذا سيكون تفوقه الليلة ‏على جريزمان الطريق إلى تحقيق مجد شخصى كبير، بل ربما يجعله يتفوق على ميسى ورنالدو مستقبلًا، بتتويجه بألقاب أكبر.‏

