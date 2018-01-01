القاهرة : الجمعة 13 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
05:27 م

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟
05:43 م

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة
04:55 م

أفلام لها مأخوذة عن أعمال أدبية
مصر
الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:03 م

مؤشرات التنسيق: 98.2% للطب.. و96.7% للصيدلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2248150

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، ستبدأ بعد تسلم نتائج الثانوية العامة، من وزارة التربية والتعليم بـ٧٢ ساعة.‏

وتشير التوقعات إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب يتراوح ما بين ٤٠٢ و٤٠٢.٥ بنسبة ٩٨٪ و٩٨.٢٪.، وأن يكون الحد الأدنى لكليات طب الأسنان، ما بين مجموع ٤٠١ و٤٠١٫٥ بنسبة ‏‏٩٧.٨٪، وفى كليات الصيدلة ٣٩٦.٥ درجة بنسبة ٩٦.٧٪، والعلاج الطبيعى ٣٩٥ درجة بنسبة ٩٦.٣٪.‏

وقالت الوزارة فى بيان، أمس، إن عدد الناجحين فى الثانوية العامة، ارتفع بواقع ٦٤ ألفًا و٩٧٣ طالبًا عن العام الماضى، وزادت شرائح الحاصلين على مجاميع أكثر من ٩٥٪ من ١٠.٩٨٪ العام ‏الماضى إلى ١٣.٥٣٪ هذا العام، وكذلك زيادة نسبة الحاصلين على٩٠٪ فأكثر من ١٦.٨١٪ إلى ١٧.٦٢٪.‏

ورجحت حدوث ارتفاعات كبيرة تتراوح بين ٣ درجات و٧ درجات على الأقل فى الحدود الدنيا لمجاميع القبول بالكليات الطبية والهندسية لطلاب شعب العلمى، وكذلك لكليات الشعبة الأدبية.‏

وفى سياق متصل، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مكتب التنسيق الرئيسى للقبول بالجامعات بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة، بهدف متابعة استعدادات المكتب ‏لاستقبال طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة.‏

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية

منذ يوم

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق

منذ 4 أيام

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا

منذ أقل من شهر

نص البيان الـ 25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

منذ أقل من شهر

بعد قليل.. البيان الـ25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

منذ أقل من شهر

سعيد شعيب يكتب: هل حقًا نكره إسرائيل لأنها دولة احتلال؟

الآن

إسرائيل تلجأ لـ"لغة الأمر الواقع" بعد رفض "صفقة القرن"

مؤشرات التنسيق: 98.2% للطب.. و96.7% للصيدلة

خاص.. نص كتاب إمام «الأوقاف» ‏الذى كفّر الأنبياء

"الصحة" تكشف الحصيلة النهائية لحادث قطار البدرشين

الأكثر قراءة

مصادر أمنية: تغيير أطقم حراسة الوزراء والسفراء والشخصيات ‏العامة

براءة الفنان فضل شاكر من تهمة تشكيل عصابات مسلحة

كهربا وشيكابالا في الطريق لـ"بيراميدز"

مؤشرات التنسيق: 98.2% للطب.. و96.7% للصيدلة

ads
ألبومات الصور

حادث قطار البدرشين

انقلاب قطار "القاهرة - قنا" في البدرشين

ألبوم صور| حادث قطار المرازيق في البدرشين

صدمة الحياة.. ركاب قطار البدرشين يفترشون الرصيف

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

مصادر أمنية: تغيير أطقم حراسة الوزراء والسفراء والشخصيات ‏العامة

براءة الفنان فضل شاكر من تهمة تشكيل عصابات مسلحة

كهربا وشيكابالا في الطريق لـ"بيراميدز"

مؤشرات التنسيق: 98.2% للطب.. و96.7% للصيدلة

كشكول

الأحد .. افتتاح مركز جامعة المنيا للتطوير المهني للتوظيف بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

تنسيق الجامعات.. "كشكول" ينشر كليات الشعبة الأدبية

"التعليم" تعلن موعد إجراء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ورش عمل.. «لشبكة تثقيف الأقران» لتدريب فرق المسرح بجامعة المنيا

"التعليم العالي" تكشف عن خط الساخن لتلقي شكاوي التنسيق

الأمصار

زوج تيريزا ماي يُجسد معاناة الرجل في فيلم "سيداتي آنساتي"

أب يحمل بنته المريضة في حفل تخرجها

صوفيا بوش تهز الشاطئ في عيد ميلادها "صور"

دويتو بين الأمير هاري وإلتون جون لمكافحة الإيدز

"جونسون أند جونسون" تدفع 4.69 مليار دولار تعويضات لمصابات بالسرطان

مرايا الابداع

عجائب مألوفة

ثلاثة آراء موجزة للمواطن «ج»

منوعات

علماء الآثار فى الصين يكتشفون أدوات عمل ستغير تاريخ البشرية

"الصحة العالمية" تدعو لتسهيل الوصول إلى جنوب سوريا

فيديو.. لص يلجأ لـ"طريقة مثيرة" ساعدت الشرطة في ضبطه

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

علماء يحذرون: الطقس الغائم يؤدى إلى مرض نفسى خطير

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎