مؤشرات التنسيق: 98.2% للطب.. و96.7% للصيدلة

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، ستبدأ بعد تسلم نتائج الثانوية العامة، من وزارة التربية والتعليم بـ٧٢ ساعة.‏



وتشير التوقعات إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب يتراوح ما بين ٤٠٢ و٤٠٢.٥ بنسبة ٩٨٪ و٩٨.٢٪.، وأن يكون الحد الأدنى لكليات طب الأسنان، ما بين مجموع ٤٠١ و٤٠١٫٥ بنسبة ‏‏٩٧.٨٪، وفى كليات الصيدلة ٣٩٦.٥ درجة بنسبة ٩٦.٧٪، والعلاج الطبيعى ٣٩٥ درجة بنسبة ٩٦.٣٪.‏



وقالت الوزارة فى بيان، أمس، إن عدد الناجحين فى الثانوية العامة، ارتفع بواقع ٦٤ ألفًا و٩٧٣ طالبًا عن العام الماضى، وزادت شرائح الحاصلين على مجاميع أكثر من ٩٥٪ من ١٠.٩٨٪ العام ‏الماضى إلى ١٣.٥٣٪ هذا العام، وكذلك زيادة نسبة الحاصلين على٩٠٪ فأكثر من ١٦.٨١٪ إلى ١٧.٦٢٪.‏



ورجحت حدوث ارتفاعات كبيرة تتراوح بين ٣ درجات و٧ درجات على الأقل فى الحدود الدنيا لمجاميع القبول بالكليات الطبية والهندسية لطلاب شعب العلمى، وكذلك لكليات الشعبة الأدبية.‏



وفى سياق متصل، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مكتب التنسيق الرئيسى للقبول بالجامعات بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة، بهدف متابعة استعدادات المكتب ‏لاستقبال طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة.‏

